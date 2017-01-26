Москва, 26 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило новые показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в регионах РФ на I квартал 2017 года. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года утвержденная средняя рыночная стоимость жилья во многих регионах несколько увеличилась, сообщили в АИЖК.

Rosipoteka.ru Цены на жильё в России в I кв. 2017 года

Самая высокая средняя рыночная стоимость установлена для Москвы — 90,4 тыс. рублей за 1 кв. м. Примечательно, что в столице этот показатель остается неизменным с 2014 года.

В число самых «дорогих» регионов также вошли Санкт-Петербург (60,3 тыс. рублей за 1 кв. м), Московская область (54,5 тыс. рублей)).

В число субъектов РФ с самой низкой средней стоимостью жилья вошли Калмыкия (25,2 тыс. рублей), Ингушетия (25,6 тыс. рублей).

Кроме того, ведомство сохранило норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по России на уровне 37,2 тыс. рублей. Этот показатель остается неизменным с середины прошлого года — до этого он составлял 36 тыс. рублей.

Этот норматив учитывается при расчете субсидии на приобретение жилья в рамках ФЦП «Жилище» — льгота распространяется в частности на военнослужащих, вынужденных переселенцев, граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера или подлежащих переселению из ЗАТО. Право на такую соцвыплату подтверждается жилищными сертификатами.

Напомним, в 2017 году правительство намерено выпустить 5,7 тыс. таких сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей.

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