Москва, 26 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Московский метрополитен нарушил права малого и среднего бизнеса в ходе аукционов. К такому выводу пришло Московское УФАС России по итогам рассмотрения дела об ограничении конкуренции на аукционах столичного метрополитена, сообщается на сайте управления ФАС по Москве.

ИА REGNUM Метро

В антимонопольное ведомство обратились индивидуальные предприниматели с жалобой на действия ГУП «Московский метрополитен» при проведении аукционов на право осуществления торговой деятельности в киосках и павильонах, расположенных в подуличных переходах некоторых станций метро.

По их мнению, метрополитен установил необоснованно большие суммы в качестве обеспечения заявок для участия в торгах. Так, задаток должен был составить 71,3 млн рублей по одному аукциону и 77,6 млн рублей по второму при суммах ежемесячной платы за торговлю в переходе в 5,942 млн и 6,468 млн рублей соответственно.

В ведомстве отметили, что ранее УФАС уже признавало «Московский метрополитен» виновным в аналогичном нарушении, тогда по причине необоснованного размера задатка принять участие в аукционе смог только один предприниматель.

ГУП «Московский метрополитен» признан нарушившим ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, ему выдано предписание о прекращении нарушения законодательства и внесении изменений в документацию о торгах.