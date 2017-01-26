Белек, Турция, 26 января, 2017, 10:01 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Тренировка «Ростова»

Футболисты «Ростова» собрались накануне в Турции. В Белеке стартовал второй зимний сбор, который продлится до 6 февраля — за 10 дней до матча Лиги Европы УЕФА. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 26 января, расписание контрольных игр дружины несколько изменилось. Так, клуб из Австрии заменили командой из Польши. Это значит, что 28 января «Ростов» сыграет не с «Аустрией», как сообщалось ранее, а с «Ягеллонией» из Белостока. Остальное расписание контрольных игр осталось неизменным.

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Также уточняется, что к команде присоединился новичок Марко Девич. Украинский нападающий сербского происхождения пришёл из казанского «Рубина», с которым истёк срок контракта. Пока к тренировкам не приступили Игорь Киреев, Сердар Азмун и Александр Ерохин, но в ближайшее время они также присоединятся к тренировочному процессу.

Напомним, «Ростов» продолжает готовиться к предстоящим матчам по системе Курбана Бердыева, которая была успешно применена в казанском клубе. Именно туркменский специалист, по сути, и руководит тренировочным процессом.

«Бердыев мне объяснил, насколько важна дисциплина для футболиста. Я и раньше не филонил на тренировках, но у Бердыева абсолютно всё подчинено результату. Если бы в молодости поработал с этим тренером, то, возможно, избежал бы каких-то ошибок», — отметил в интервью Чемпионат.com полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока футболисты «Ростова» набирают форму перед второй половиной сезона 2016/17, поле ростовского стадиона «Олимп-2» готовят к матчу с чешской «Спартой». Жёлто-синие примут команду из Праги 16 февраля.

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