Детройт, США, 26 января, 2017, 08:51 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Торонто Мейпл Лифс». Встреча, прошедшая 25 января в Детройте, завершилась со счетом 0:4.

Шайба

Голевыми действиями в составе гостей отметились Остон Мэттьюс, Роман Полак, Джеймс ван Римсдайк и Никита Сошников.

После сорока шести матчей в чемпионате НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» пока занимает седьмое место на «Востоке», имея в активе 55 очков. Клуб «Детройт Ред Уингз», набравший 49 баллов после 49 игр, находится на 16-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

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