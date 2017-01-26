Екатеринбург, 26 января, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Общественники Екатеринбурга обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить законность установки мемориальной доски Александру Колчаку по адресу улица Февральской революции, дом 9. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель свердловского регионального отделения общественной организации «Суть времени» Артём Брусницын.

Андрей Алексеев Фото мемориальной доски Колчаку в Екатеринбурге

По словам общественника, решение обратиться в надзорный орган появилось после того, как стало известно о решении суда Санкт-Петербурга, удовлетворившего гражданские иски о демонтаже аналогичной мемориальной доски Колчаку, установленной в Петроградском районе города.

Читайте также: Колчак не прошел: суд постановил снять доску адмиралу в Петербурге

Как сообщало ранее ИА REGNUM, памятная доска Колчаку была установлена 7 февраля 2006 года на стене дома №9 по улице Февральской революции. Мемориальная табличка была установлена стараниями Свердловского отделения Российского географического общества (РГО). По их версии, именно в этом доме останавливался Колчак, когда приехал в Екатеринбург во время Гражданской войны.

Читайте также: В Екатеринбурге сомневаются в месте установки мемориальной доски Колчаку

Однако, по мнению кандидата исторических наук Евгения Серена, подтвердить документально факт остановки Колчака в этом доме не представляется возможным. «Доподлинно известно, что резиденция Колчака в Екатеринбурге находилась на набережной Рабочей молодежи, в здании, где сейчас располагается центр реабилитации второй областной больницы», — сообщил историк.

По словам организаторов установки мемориальной доски, они отдавали дань уважения учёному, флотоводцу и гражданину России.

А вот, по словам истцов, чей иск был удовлетворён в Санкт-Петербурге, Колчак не является выдающейся личностью, был осуждён, как военный преступник, и приговорён к смертной казни.

Напомним, что ранее сторонники увековечивания памяти Александра Колчака обращались в судебные инстанции. Однако в 1999 году военачальника Белого движения во время Гражданской войны отказался реабилитировать сначала суд Забайкальского военного округа, а в 2001 году по аналогичному запросу не реабилитировал Колчака Верховный суд России.