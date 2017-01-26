Магадан, 26 января, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Инфляция в Магаданской области в 2016 году составила 3.7%. Ощутимее выросли цены на продукты — на 6% за год. Стоимость непродовольственных товаров в среднем возросла на 3,3%, услуг — на 0,22%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта службы государственной статистики по Магаданской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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Если говорить о продуктах, то наиболее существенно ударило по карманам колымчан удорожание чеснока (на 43,6%), а также солёной, копчёной и маринованной рыбы (на 43%), оливкового масла (41,4%), гречки (35,2%) и рыбных консервов (30,3%).

Ощутимо возросли в цене за год творожные глазированные сырки (25,4%), виноград (24,7%), кетчуп (23,4%), икра лососевых рыб (22,9%), лимоны (21,6%), сливочное масло (19,4%). Намного больше теперь приходится платить также за перец чёрный горошек (на 16,6%), кофе и варенье, джем, повидло (16,3%), овсяные хлопья (16%), карамель (15,4%), маргарин (14,2%), йогурт (14%), пакетированный чай (13,7%), сгущённое молоко (13,3%). Более, чем на 12%, увеличилась цена печенья, плавленных сыров, мёда, шоколада и шоколадных конфет. Кроме того, на 25,4% дороже стал обед в столовой.

Что касается непродовольственных товаров, то в этой группе резко взлетели цены на учебники (37,2%), компьютерные мониторы (28,9%), товары для животных (28%), полотенца (27,3%) и тонометры (21,3%).

Стали заметно дороже одежда для детей школьного возраста (на 19,5%), бельевой трикотаж (18,8%), постельное бельё (15,23%), шерстяные ткани (13,3%), трикотажные изделия (12,1%) и обувь (10,23%). Кроме того, выросла в цене как металлическая, так и фарфоро-фаянсовая посуда (на 12,3 и 13,5% соответственно), а также на 11,4% — электротовары и бытовые приборы, особенно швейные машины и миксеры, блендеры (26 и 23,3%). На 17,2% выросли в цене печатные издания, на 12,5% — ювелирные изделия.

19,3% составил рост стоимости услуг дошкольного воспитания, 18,7% — правовых, 17,5% — услуги фотоателье и 15,4% санитарно-оздоровительных услуг. На 14,5% стало обходится жителям Магаданской области водоотведение.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала года индекс потребительских цен составил 105,4%. Цены на продукты выросли на 4,6%.

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