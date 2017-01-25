Москва, 26 января, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Президент Союза музеев России, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором попросил временно отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Союза музеев России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алтарь Исаакиевского собора

В своём письме Пиотровский обратил внимание патриарха, что предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, а также спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к данному вопросу.

«Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества и предложил патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА REGNUM, 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора уже решён. Противники данного решения настаивают, что РПЦ будет не в состоянии справиться с сохранением культурного наследия, а в существующем и приносящем многомиллионный доход музее ГМП «Исаакиевский собор» и так беспрепятственно идут церковные службы дважды в день.

Тем временем, в Василеостровский районный суд был подан иск от группы заявителей, которые требуют признать незаконным распоряжение комитета имущественных отношений Смольного о подготовке собора к передаче церкви. Судя по всему, РПЦ так и не написала петербургским чиновникам официального обращения о передаче собора, как того требует закон.

В качестве заинтересованных лиц в иске названы музей ГМП «Исаакиевский собор» и комитет по культуре. Истцы потребуют признать незаконными как само распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, так и всех действий, им вызванные.

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