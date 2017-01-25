Москва, 26 января, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) займётся строительством в Москве трёх станций метро Третьего пересадочного контура. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключён между АО «Мосинжпроект» и ООО «СиАрСиСи Рус» — представительством CRCC в России.

По условиям контракта, китайская компания построит станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского», а также тоннели с притоннельными сооружениями и тупики за станцией «Аминьевское шоссе».

Приступить к работам планируется уже в январе 2017 года, а завершение строительства намечено на конец 2019 года.

China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — вторая крупнейшая государственная строительная компания в КНР после China Railway Engineering Corporation. Компания занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов. CRCC находится под контролем Государственного совета КНР.