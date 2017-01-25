Лондон, 26 января, 2017, 00:59 — ИА Регнум. 25 января на стадионе «Энфилд» был разыгран матч ½ финала Кубка английской лиги между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Liverpoolfc.com «Ливерпуль» vs «Саутгемптон» — 0:1

Первый матч на «Сент-Мэрис» завершился со счетом 1:0 в пользу «святых». За последние 6 матчей команда одержала 3 победы, 2 раза проиграла и 1 раз сыграла вничью. В этих матчах «святые» забили 7 и пропустили 6 мячей. «Мерсисайдцы» за те же 6 матчей смогли одержать только 1 победу, 2 раза проиграли и 3 раза сыграли вничью. В этих матчах команда Юргенна Клоппа забила 6 и пропустила 7 мячей.

На 90+1-й минуте форвард сборной Ирландии Шейн Лонг забил гол после контратаки прямым ударом в ворота «Ливерпуля» — 0:1.

Поздравляем «Саутгемптон» с уверенной победой над «Ливерпулем» со счетом 2:0 по сумме двух встреч.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, Милнер, Ловрен, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Джан, Лаллана, Коутиньо, Старридж, Фирмино.

«Саутгемптон»: Форстер, Бертран, Стефенс, Йошида, Соареш, Уорд-Праус, Ромеу, Дэвис, Тадич, Редмонд, Родригес.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Голы: Лонг 90+1 — 0:1.