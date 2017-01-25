Варшава, 25 января, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Отношения Варшавы и Киева будут продолжены лишь после отмены запрета въезда на территорию Украины для мэра польского Перемышля Роберта Хомы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Ян Джеджичак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора

Мэру Перемышля на пять лет запретили въезд на Украину, и он не смог принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. В СБУ пояснили, что «его действия вредили Украине». Хома обвинен в разжигании межэтнической и межнациональной вражды после того, как принял участие в «марше орлят перемышльских и львовских», в ходе которого провозглашались антиукраинские лозунги у дверей Украинского народного центра.

«Этот инцидент абсолютно не должен иметь места», — заявил заместитель руководителя польского МИД. Он подчеркнул, что «без отмены решения трудно представить себе дальнейшее сотрудничество (стран) на существовавших до этого условиях».

Джеджичак подчеркнул, что если не будет отменено решение о запрете въезда для Хомы, польские дипломаты откажутся от участия в X Форуме Европа — Украина, запланированном в польском Жешуве на 27 января, который будет посвящен модернизации Украины. «Это будет только начало нашей реакции, которая будет далеко идущей, в этом могу заверить», — пригрозил Киеву Ян Джеджичак.