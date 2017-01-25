Нижний Новгород, 25 января, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Минздрав Нижегородской области, несмотря на принятые судом обеспечительные меры, закупил лекарства на сумму свыше 112 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС РФ.

Таблетки

По данным ФАС, в Нижнем Новгороде прошло предварительное заседание суда первой инстанции по рассмотрению иска территориального антимонопольного органа, оспаривающего закупку на оказание социальных услуг по обеспечению льготников лекарственными препаратами.

Кроме того, ФАС требует признать недействительным контракт №43 от 22.11.2016 на оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с Законом о социальной помощи в 2016 году, заключённого между региональным министерством здравоохранения и ООО «Поволжье-Фарм».

В ноябре 2016 года комиссией ФАС была рассмотрена жалоба ЗАО Фирмы ЦВ «Протэк» о нарушении ГКУ Нижегородской области «Центр размещения заказа Нижегородской области» и областным министерством здравоохранения требований законодательства при проведении электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению граждан лекарственными препаратами.

По результатам рассмотрения жалобы были установлены нарушения закона о контрактной системе. Несмотря на выданное уполномоченному органу и заказчику предписание об аннулировании закупки, контракт №43 на сумму более 112 млн рублей все же был заключен.

По заявлению ФАС Арбитражным судом Нижегородской области были приняты обеспечительные меры в виде запрета исполнения обязательств сторонами по данному контракту.

В нарушение этих мер контракт между министерством здравоохранения Нижегородской области и ООО «Поволжье-Фарм» был исполнен.