Ташкент, 25 января, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Узбекистан намерен до 2021 года привлечь кредиты международных финансовых институтов на сумму более 7,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам заместитель министра экономики республики Шухрат Исмаилов.

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По его словам, в 2016—2020 годах планируется привлечь финансовые средства Всемирного банка на сумму три миллиарда долларов для реализации 27 проектов, к 2019 году — средства Азиатского банка развития на сумму 3,7 миллиарда для реализации 25 проектов. «Есть договоренности, в соответствии с которыми Исламский банк развития до 2019 года выделит республике около 1 миллиарда долларов на финансирование ряда приоритетных проектов», — отметил чиновник.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан планировал освоить в 2016 году иностранные инвестиции в объеме $4,042 млрд по 154 инвестиционным проектам.

Также сообщалось, что в Узбекистане в течение предстоящих 5 лет предусмотрена реализация более 900 инвестиционных проектов по созданию новых высокотехнологичных производств и кардинальной модернизации.