Нижний Новгород, 25 января, 2017, 20:33 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде более 72 тыс. пенсионеров с 1 января 2017 года лишились права на льготы и социальные выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном обкоме КПРФ со ссылкой на данные, озвученные начальником городского управления по труду и работе с населением Галины Гуренко в ходе заседания городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Наибольшее количество работающих пенсионеров, которые лишены льгот, проживают в Автозаводском и Сормовском районах Нижнего Новгорода.

С 1 января право на льготы и выплаты остались только у тех работающих пенсионеров Нижегородской области, чей доход составляет меньше 20 тыс рублей.

«Сэкономленные» таким образом средства были направлены областным правительством на пособия малоимущим и многодетным семьям, отметили в обкоме.