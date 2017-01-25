Москва, 25 января, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что важным итогом межсирийских переговоров в Астане стало то, что была зафиксирована невозможность решения сирийского конфликта военным путем. Об этом глава Российского государства заявил сегодня, 25 января, на встрече с королем Иордании Абдаллой II.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Считаю очень важным отметить, что участники процесса в Астане зафиксировали невозможность решения сирийской проблемы военным путем», — сказал Путин. Кроме того, российский лидер выразил надежду, что переговоры в Астане (Казахстан) могут стать основной для их продолжения в Женеве.

Напомним, по итогам встречи в Астане Россия, Турция и Иран договорились создать механизм контроля за режимом прекращения огня в Сирии. Также эти три страны поддержали желание сирийской оппозиции участвовать в переговорах в Женеве.

Других заметных продвижений на пути сирийского урегулирования встреча в Астане не принесла.