Ашхабад, 25 января, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Руководство госпредприятия «Таджикские железные дороги» обсуждает с узбекскими коллегами возможность прокладки пассажирского маршрута в Россию через Узбекистан и Казахстан. Об этом заявил заместитель начальника ГУП «ТЖД» Усмон Каландаров, выступая на пресс-конференции.

Tajik-gateway.org «Таджикские железные дороги»

Таджикский чиновник отметил, что налаживание пассажирского железнодорожного сообщения в обход территории соседней Туркмении позволит сделать пассажироперевозки более эффективными за счет снижения их стоимости и экономии времени. При этом грузовые перевозки будут осуществляться по старому маршруту.

Между тем в самой Туркмении подобному раскладу оказались не рады. Министерство иностранных дел этой среднеазиатской страны охарактеризовало слова представителя «Таджикских железных дорог» как носящее «недружественный характер» и «недопустимое», а также «выразило крайнее непонимание».

«По мнению туркменской стороны эффективная деятельность двух соседних стран в данной области могла бы способствовать развитию экономического партнерства в регионе, созданию новых возможностей для укрепления транспортно-транзитного потенциала в Азии. Однако высказывания одного из руководителей таджикского железнодорожного ведомства не способствуют практической реализации вышеуказанных целей», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также туркменский МИД заострил внимание на том, что «говоря о прокладке нового железнодорожного маршрута «минуя Туркмению», высокопоставленный чиновник забывает о договоренностях, достигнутых на высшем государственном уровне, согласно которым Туркмения и Таджикистан намерены в ближайшие годы активизировать взаимодействие в области железнодорожного транспорта посредством увеличения объемов перевозок грузов и пассажиров через туркменскую территорию в третьи страны».

«Туркменская сторона расценивает заявление Усмона Каландарова неэтичным также и с гуманитарной точки зрения. Известно, что в сложные периоды для дружественной соседней страны, Туркмения всегда оказывала помощь братскому таджикскому народу. Именно по железнодорожным маршрутам туркменская сторона неоднократно направляла гуманитарные грузы, необходимые для нужд людей, пострадавших в результате стихийных бедствий или оказавшихся в непростых ситуациях в связи с аномальными климатическими явлениями», — резюмировали туркменские дипломаты.