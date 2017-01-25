Москва, 25 января, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предполагавший формирование спецсчетов по капремонту из взносов собственников жилья в многоквартирном доме по умолчанию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. Законопроект был инициирован группой депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым.

Ремонт

Согласно законопроекту, в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, орган местного самоуправления принимает решение об открытии специального счета в российской кредитной организации для формирования фонда капремонта в отношении такого дома. Орган МСУ проводит конкурс по выбору кредитной организации для открытия специального счета для каждого дома, собственники которого не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта.

«Накопление на индивидуальном счете — это более справедливая форма, и её нужно поддержать: этот способ реально уменьшит коррупцию, люди почувствуют себя настоящими хозяевами своего дома, потому что они сами себе выбирают подрядчиков, сами работают с домом, с деньгами, и платёжная дисциплина становится выше. Поэтому, прежде всего нужно поменять статью 170 Жилищного кодекса и по умолчанию открыть всем счета», — отмечают авторы законопроекта.

«Если раньше деньги шли по умолчанию региональному оператору, после принятия нашего законопроекта деньги по умолчанию пойдут на спецсчет», — пояснила одна из авторов законопроекта Вера Ганзя, подчеркнув, что глава Минстроя Михаил Мень согласился с идеей документа.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ выступил против законопроекта. «Только прямое волеизъявление собственников помещений в многоквартирном доме о накоплении средств на капитальный ремонт своего многоквартирного дома на спецсчете будет стимулировать их к своевременной и полной оплате взносов на капремонт, а также на принятие, реализацию и контроль решения о проведении капремонта. Принудительное решение органа местного самоуправления может привести к крайне неблагоприятным последствиям, таким, как отказу собственников помещений в многоквартирном доме уплачивать взносы на капремонт», — отмечается в заключении комитета.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») предложил провести парламентские слушания по вопросам реализации закона о капитальном ремонте.