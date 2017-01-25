Кремль назвал успешными переговоры по Сирии в Астане

В Государственной думе прошло выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках правительственного часа. О чем заявил глава внешнеполитического ведомства, комментиру

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российско-китайские отношения

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деятельность властей Украины

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ожидания российских властей от вступления в должность президента США Дональда Трампа

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