Радио REGNUM: второй выпуск за 25 января
Москва, 25 января, 2017, 18:49 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Кремль назвал успешными переговоры по Сирии в Астане;
- В Государственной думе прошло выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках правительственного часа. О чем заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя российско-китайские отношения, деятельность властей Украины, а также ожидания российских властей от вступления в должность президента США Дональда Трампа?
- Министр обороны России Сергей Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине;
- «Лаборатория Касперского» прокомментировала арест сотрудника, который обвиняется в госизмене;
- В Госдуме обеспокоены «приложениями смерти».