Нижний Новгород, 25 января, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Процесс подготовки гостиничного фонда Нижнего Новгорода к проведению Чемпионата мира по футболу вызывает некоторые опасения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

Андрей Репин ИА REGNUM Заместитель председателя правительства РФ, министр спорта Виталий Мутко

По словам Мутко, в ходе визита в Нижний Новгород он успел ознакомиться как с ходом строительства спортивных объектов, так и с процессом подготовки инфраструктуры и мест для размещения игроков и болельщиков: «Здесь мы, конечно, выразили тревогу. Мы видим отставание как минимум по одной гостинице».

По словам вице-премьера, он надеется, что всем задействованным сторонам, включая инвестора и городскую администрацию, удастся договориться и объект будет сдан в срок.

Кроме того, Мутко отметил существование ряда нерешенных вопросов с пунктом пропуска на границе РФ в аэропорту «Стригино». Планируется, что они будут решены в течение ближайших нескольких месяцев.

Состояние строящегося стадиона «Нижний Новгород» и тренировочных площадок нареканий у Мутко не вызвали.

По словам чиновника, стадион должен быть сдан весной 2018 года. Тогда же на нем планируется провести несколько тестовых матчей. Это должно произойти в апреле-мае.

«Можно провести матч с участием местного клуба или организовать любительские соревнования. В апреле-мае 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» уже нужно «пошуметь», — предложил Мутко.

В продолжение темы губернатор Валерий Шанцев заявил, что также на новом стадионе можно будет провести матч между сборной правительства Нижегородской области и командой строителей стадиона.

По данным областного правительства, строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить к декабрю 2017 года или даже раньше. В ближайшие дни на стадионе начнется разгрузка металлоконструкций на строительной площадке. После этого поле будет освобождено и строители приступят к окончательным работам на трибунах первого яруса. В июле 2017 года начнутся инженерные работы и работы по созданию системы аэрации.

Андрей Репин ИА REGNUM Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, в том числе ¼ финала.

Государственным заказчиком в отношении объекта является Министерство спорта Российской Федерации, застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», подрядчиком — ОАО «Стройтрансгаз».

Изначально сметная стоимость строительства составляла около 15 млрд рублей. Контролирующий «Стройтрансгаз» бизнесмен Геннадий Тимченко летом 2014 года заявил, что его не устраивает такая цена. Он заявлял, что цены на строительство должны быть пересмотрены. В противном случае Тимченко обещал отказаться от реализации проекта.

В октябре 2014 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 17 млрд рублей на строительство стадиона в Нижнем Новгороде на 45 тыс мест.

Читайте также: Шанцев: Россию хотят видеть страной алкашей с медведями

В апреле 2015 года Мутко пообещал, что строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде будет завершено раньше срока. В ходе заседания штаба по подготовке к мундиалю он заявил, что сроки строительства можно сдвинуть «влево», в результате чего пуск стадиона в эксплуатацию можно будет провести в сентябре 2017 года. Позже сроки строительства стадиона действительно сдвинулись, но «вправо».

Читайте также: Мутко обещает построить стадион в Нижнем Новгороде раньше срока

В конце января 2015 года Мутко заявил, что расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 в России будут сокращены на 10%. При этом министр пообещал, что сокращение расходов не коснется строительства инфраструктуры и стадионов.

Читайте также: Поготовка к Чемпионату мира: нагрузка на нижегородский облбюджет возросла

Новый стадион является ключевым объектом подготовки региона к чемпионату мира. Одновременно с ним к турниру будет подготовлено более 40 инфраструктурных объектов. В частности, к чемпионату в Нижнем Новгороде планируется построить несколько тренировочных полей, которые после проведения мундиаля будут отданы детско-юношеским спортивным школам.