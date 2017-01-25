Москва, 25 января, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Астероид 2017 BX пролетел в 261 тыс. километров от Земли, сообщает официальный печатный орган правительства Российской Федерации «Российская газета».

Kevin Gill Пролёт астероида

Космическое тело прошло от Земли на расстоянии, равном 2/3 пути от нашей планеты до Луны.

Астрономы считают, что размеры этого астероида составляют от четырех до 14 метров. Он перемещается со скоростью 26 700 километров в час.

Ученые не сомневаются, что при вхождении в атмосферу Земли астероид такого размера не представлял бы серьезной опасности.