Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Число убийств в Санкт-Петербурге в настоящее время сопоставимо с количеством подобных особо тяжких преступлений в Ленинграде в далеком 1980 году. По сравнению с «лихими 1990-ми» количество убийств в городе снизилось в несколько раз. Такие данные были приведены сегодня, 25 января, в ходе заседания коллегии Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу по итогам 2016 года.

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Например, в 1980 году в Ленинграде было совершено 205 убийств. Спустя два года после начала масштабных рыночных реформ, в 1994 году, в Санкт-Петербурге за год убили 989 человек. Высокий уровень криминала сохранялся и в относительно благополучных 2000-х годах: в 2007 году в Петербурге были лишены жизни 692 человека, в 2009 году зафиксировано 534 убийства.

В 2016 году в городе на Неве совершено 212 убийств. Согласно имеющимся данным, это несколько больше, чем годом ранее: в 2015 году жертвами преступников в Петербурге стали 203 человека.

В 2016 году органами СКР по Санкт-Петербургу раскрыто 166 убийств, а также 86 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 159 сексуальных преступлений, 205 преступлений, связанных со взяточничеством. Раскрыто 86 тяжких преступлений прошлых лет, в том числе 14 убийств.

Для сравнения: годом ранее, в 2015 году, в Петербурге было раскрыто 187 убийств, 108 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 250 преступлений сексуального характера, 167 фактов взяточничества.

Показатель раскрываемости убийств в 2016 году составил 88,2%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего — 90,5%. Аналогичные показатели 2015 года: 89% и 89,3% соответственно.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге в целом раскрывается 9 из 10 преступлений подследственности СКР», — отмечалось на коллегии ГСУ по Санкт-Петербургу.

Всего же в 2016 году следователями ГСУ во взаимодействии с сотрудниками МВД, ФСБ, ФСКН, налоговой службы, прокуратуры было раскрыто более 3 тысяч преступлений, из которых половину составляют тяжкие и особо тяжкие.

За минувший год в петербургские суды направлено 168 дел о преступлениях коррупционной направленности, по которым к уголовной ответственности привлечено 197 человек, в числе которых высокопоставленные лица. За 2016 год возбуждено 998 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, 605 из них направлены в суд.

«В 2016 году возбуждено 11 уголовных дел по фактам врачебных ошибок. Ряд уголовных дел направлен в суд», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Кроме того, десять уголовных дел было заведено в прошлом году по фактам возбуждения национальной и религиозной вражды и ненависти.

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