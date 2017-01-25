Ростов-на-Дону, 25 января, 2017, 17:37 — ИА Регнум.

За два дня шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» выплатили более 9 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 25 января, за сегодняшний день горнякам перечислено ещё 5,8 млн рублей.

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В частности, зарплату за июль и август 2015 года перечислили работникам ЗАО «Ростовгормаш» и «УК «Алмазная». Выплаты производятся согласно спискам, предоставленным конкурсными управляющими угольных компаний, которые входили в состав «Кингкоула».

Напомним, до конца января 2017 года угледобытчикам обещают направить 50 млн рублей. Кредитные средства перечисляет горнякам ОАО «Региональная корпорация развития», которая в прошлом году уже перечислила шахтёрам более 70 млн рублей. Выплаты были приостановлены. Накануне деньги вновь начали поступать на счета бывших работников компании-банкрота. За день было направлено 3,2 млн рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, погашать долги перед донскими шахтёрами планируется, в том числе, за счет реализации имущества предприятий «Кингкоула». Между тем, депутаты Госдумы РФ считают, что Минфин России должен предложить механизм, позволяющий рассчитаться с горняками.

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