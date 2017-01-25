Москва, 25 января, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами МГУ имени М.В. Ломоносова вынужден был помочь им допеть песню «14 минут до старта», сообщает RT.

Kremlin.ru Владимир Путин

В конце встречи с главой российского государства студенты столичного ВУЗа начали петь песню «14 минут до старта», но слова ее текста вспомнили не все.

В этой ситуации Владимиру Путину пришлось напомнить молодым людям слова песни, а затем и допеть с ними несколько куплетов.

Кроме того, в ходе встречи студенты МГУ подарили президенту России черный пояс по дзю-до и пригласили Владимира Путина провести мастер-класс в университетской спортивной секции.