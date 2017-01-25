Салехард, 25 января, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Голодавшие вахтовики Ямала вновь выходят на акции протеста. Работавшие в «Проминдустрии» и ее дочерних структурах «ПурГазСтрой» и «Трест «СевЗапСпецСтройМонтаж» до сих пор не получили обещанных денег, хотя окружная прокуратура отчиталась об обратном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM вахтовики.

Без денег

Прочитав материал ИА REGNUM, где представлен отчет прокуратуры ЯНАО, что на предприятиях, входящих в группу компаний «Проминдустрия» (Санкт-Петербург), погашена в 2016 году задолженность по заработной плате перед 976 работниками в размере 93 млн рублей, многие из них возмутились. И сообщили, что собираются достучаться до обманувших их работодателей масштабным митингом уже не на просторах Ямала, а в Санкт-Петербурге, где находится головной офис «Проминдустрии» — крупного холдинга, который специализируется на строительстве объектов, в том числе, нефтегазового назначения.

Напомним, конец 2016 года ознаменовался в ЯНАО массовыми акциями протеста вахтовиков, которым месяцами не выплачивали зарплату. Людей работодатели вывозили на край земли, где они вынуждены были работать бесплатно, не имея возможности уехать домой — не на что.

«Нам обещали выплатить деньги до 15 января. Мне должны с марта по ноябрь 2016 года 700 тыс. рублей, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник СМУ Ханчейского месторождения Евгений Рябченко. — Наш участок базировался в Тарко-Сале, то есть там главная контора на Ямале. Сам я из Красноярского края. Участок закрыли, людей вывезли, а денег нам ведь не дали. «Дорожные» — это не зарплата. Пообещали, что вот-вот скоро нам все выплатят, и молчат телефоны «Проминдустрии». Сам ищу в интернете информацию, к кому еще обратиться. Кроме Путина, и не к кому уже — везде был и звонил. Юриста пытался нанять, чтоб самостоятельно отстоять свои деньги, но он запросил 25 тысяч. У меня двое детей и мама 70-ти лет. Я единственный кормилец в семье и весь в долгах. На сегодня 300 тысяч набралось долга. Когда в жутких условиях полгода проработаешь, а тебе детей накормить нечем, как не возненавидеть все вокруг?»

«Мы всей бригадой уехали из-за невыплаты зарплаты 23 ноября. Через СМИ и прокуратуру Тарко-Сале удалось 1 декабря дождаться выплат только одному из нас, но долг был оплачен по октябрь включительно, остальным только часть зарплат, на этом обещание остатков выплат мы получили через СМИ, что к 15 января мы получим полный расчёт, свидетельствует Михаил Григорьев из Иркутской области. — Если бы у меня была возможность доехать до Санкт-Петербурга, обязательно присоединился к протестующим. Но из Иркутска до Питера билет стоит 11 тысяч рублей. Мне не по карману, хотя и задолжали мне более 120 тысяч рублей. У меня еще ситуация не столь плоха. Некоторые уехали из Тарко-Сале вообще без копейки. Обещали перевести деньги на карты. Казалось, что после голодовок, прокуратуры и шума в СМИ нас уже не обманут. И все-таки обманули».

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Опрос в группе «ВКонтакте» «Обманутые ЗАО Пг Проминдустрия (ЗАО Трест СЗССМ)» (Пг — промышленная группа. Прим. ИА REGNUM ) показал, что лишь 7% вахтовиков получили обещанную зарплату на сегодня, а 46% — вообще ничего.

Бывшие работники «Проминдустрии» выкладывают в группе отписки, которые пачками им приходят от всевозможных ведомств. Самая популярная отговорка: «Проминдустрия» сменила адрес, поэтому пишите еще. Печально, что «футболят» вахтовиков и сотрудники прокуратуры. Обращаются бывшие работники «Проминдустрии» в прокуратуру Ямальского района, а их отправляют в окружную. Из окружной говорят, что материалы отправлены в прокуратуру Санкт-Петербурга. В северной столице надзорное ведомство сообщает, что «Проминдустрия» сменила адрес, отправили по новым координатам. Пока прокуроры перенаправляют бумажки, люди сидят без надежды добиться справедливости.

Дмитрий Емельянов из Ишимбая (Башкирия) работал в Надыме. Тоже ждет заработанное. Мало того, их бригаде из 30 человек не вернули трудовые книжки. «Пока мы ищем деньги, чтобы доехать до Санкт-Петербурга. Надо подготовить обращение в мэрию города, чтобы получить разрешение на проведение митинга. Акцию протеста планируем провести возле главного офиса «Проминдустрии», — пояснил вахтовик.