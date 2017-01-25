Москва, 25 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Российские банки за минувший год практически в пять раз увеличили свою прибыль. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

geralt Рост прибыли

Регулятор предварительно проанализировал итоги 2016 года с точки зрения развития банковского сектора. Результатом этого исследования стал опубликованный материал «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре и итогах 2016 года».

По данным Банка России, укрепление рубля стало важным фактором деятельности российских кредитных организаций в минувшем году. При этом номинально банковские активы уменьшились на 3,5%. Однако «с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%».

Банк отмечает, что за год незначительно сократилась выдача займов нефинансовым организациям — на 3,6% (с корректировкой на укрепление российской нацвалюты). Кредиты населению напротив увеличились — главным образом, благодаря расширению ипотечного жилищного кредитования.

Банк России отмечает рост качества кредитного портфеля банков. Нельзя не отметить и увеличение притока вкладов физических лиц. За минувший год приток составил 9,2% (с учётом устранения влияния валютной переоценки).

«Финансовым результатом 2016 года стало пятикратное увеличение прибыли кредитных организаций по сравнению с предыдущим годом: соответственно 930 млрд рублей и 192 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам минувшего года чистая прибыль ПАО «Сбербанк», согласно российским стандартам бухгалтерского учёта, составила 517 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с результатами 2015 года почти в 2,2 раза.

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