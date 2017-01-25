Ереван, 25 января, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В августе и сентябре 2016 г. число граждан Армении, попросивших убежища в Европе, втрое превысило среднемесячный показатель последних девяти лет. Если с 2008 г. статус беженца в странах ЕС в месячном разрезе просило в среднем 385 граждан Армении, то только в августе 2016 г. эта цифра составила 1110, а в сентябре — 1185.

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По данным статистической службы ЕС на 20.01.2017, на которые ссылается hetq. am, 49% граждан РА, попросивших убежища за отчетный период 2016 г., составили женщины, 51% — мужчины. Пять человек не указали пол. 33% попросивших убежища граждан были лица в возрасте 35−64 лет. Они взяли с собой в Европу детей до 14 лет, число которых составило 28%. Из Армении уехало также большое число молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Они составляют 32% от общего числа попросивших убежища граждан Армениии. Попросившие статус беженца лица от 14 до 17 лет составили 5%, выше 66 лет — 2%.

Как отмечает издание, указанный период следует за событиями, связанными с захватом полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване вооруженной группой «Сасна црер».

Таким образом, по мнению автора, нестабильная внутриполитическая ситуация, применение властями силы с целью подавления акций, массовые задержания привели к тому, что число молодых семей, решивших покинуть свою страну, увеличилось.

В период с января 2008-го по декабрь 2016-го число граждан РА, впервые попросивших убежища в Европе, составило 41 310 человек.

Только по официальным данным, в период правления Сержа Саргсяна в 2008—2015 гг. страну безвозвратно покинуло 297 700 человек.

Согласно данным Национальной статистической службы, за 10 лет правления 2-го президента Армении Роберта Кочаряна (1998−2008 гг.) из Армении эмигрировало 134 100 человек или почти в два раза меньше чем за 8 лет правления Саргсяна.

Согласно последней переписи населения при СССР в 1989 году, население Армении составляло 3 304 800 человек.