Самара, 25 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Постановлением правительство РФ в 2017 году распределены межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, из них Самарская область получит 1 млрд 837,5 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» выделены бюджетам 34 субъектов РФ на финансирование дорожной деятельности. Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, указано в постановлении правительства РФ.

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Напомним, в 2017—2019 годах объём бюджетных вложений в развитие транспортной системы Самарской области увеличится на 41,4 млрд рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 году предусматривается 2,8 млрд рублей, в 2018 году — 2,9 млрд, в 2019 году — 2,8 млрд. Такие цифры озвучены на заседании в региональном правительстве.

Распоряжением правительства РФ в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» Самарской области выделена субсидия в размере 15 млн 231,4 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.