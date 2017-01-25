Правительство РФ выделило на «Безопасные дороги» 30 млрд рублей
Средства выделены бюджетам 34 субъектов Федерации
Москва, 25 января 2017, 08:30 — REGNUM Постановлением правительства РФ распределило в 2017 году межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.
Средства в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» выделены бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности.
Также утверждены Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на эти цели.
Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
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