Правительство РФ выделило на «Безопасные дороги» 30 млрд рублей Экономика Средства выделены бюджетам 34 субъектов Федерации

Москва, , 08:30 — REGNUM Постановлением правительства РФ распределило в 2017 году межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ. Средства в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» выделены бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности. Также утверждены Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на эти цели. Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

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