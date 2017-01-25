Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие закона об ответственном обращении с животными. Документ петербургские депутаты поддержали на пленарном заседании 25 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как объяснил глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, депутатам пришлось писать письмо федеральным коллегам, потому что все сроки внесения поправок в законопроект уже прошли. Проект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму еще 19 ноября 2010 года, его приняли в первом чтении, но затем он «завис».

Документ предусматривает комплексное правовое регулирование отношений, связанных с обращением с животными-компаньонами, служебными животными и животными, используемыми в культурно-зрелищных мероприятиях. Законопроект определяет общие требования при обращении с животными и обязанности владельцев. Например, предлагается установить, что собак потенциально «опасных» пород обязательно следует регистрировать, остальных зверей — по желанию. Владелец «опасной» собаки старше 18 месяцев будет обязан иметь свидетельство о ее дрессировке.

Кроме того, предлагается ограничить количество домашних животных, которых можно содержать в квартирах, с учетом санитарно-гигиенических и других норм, а также прав остальных жильцов. Документ вводит правила выгула собак, запрещает создавать приюты в жилых помещениях.

«В Санкт-Петербурге участились случаи нападения собак на жителей города. Большой общественный резонанс получил случай, произошедший 2 ноября 2016 года, когда свора собак напала на семилетнюю девочку», — говорится в обращении к спикеру Госдумы. Авторы обращения замечают, что полицейские с трудом могут привлечь к ответственности владельцев собак из-за отсутствия необходимого законодательства.

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При этом депутат от «Единой России» Андрей Анохин озаботился травлей бездомных кошек, которую он наблюдает во всех районах города, в том числе, по его утверждению, с участием жилконтор. «Для многих наших пенсионеров в этих кошках — некий смысл жизни», — заметил Анохин, попросив коллег помочь в спасении таких зверей.