Хельсинки, 25 января, 2017, 14:39 — ИА Регнум. На Юго-Востоке Финляндии с начала года зафиксировали 444 тыс. пересечений границы, что на 16% больше по сравнению с ситуацией годом ранее. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

Movingvan.ru Шопинг

Больше всего пассажиропоток вырос на пункте пропуска Нуйямаа недалеко от Лаппеенранты — на 33%. Финские пограничники отмечают, что особенно оживлёнными являются субботы, когда россияне едут в Финляндию за покупками.

В то же время финны стали ездить в Россию реже. Причиной этому, скорее всего, стал новый табачный закон, а также рост цен на топливо в России. Это привело к сокращению числа так называемых «бензиновых туристов».

Отметим, что в Юго-Восточной Финляндии расположено пять пунктов пересечения границы.

Читайте также: Туризм продолжит приносить Финляндии миллиарды евро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники границу между Россией и юго-восточной Финляндией пересекли в общей сложности 332 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом пограничный трафик юго-восточных пунктов вырос примерно на 10%.