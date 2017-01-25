Москва, 25 января, 2017, 13:36 — ИА Регнум. За январь 2017 года одобрение институтов власти существенным образом не изменилось. При этом выросло доверие к президенту РФ Владимиру Путину (с 84% в декабре 2016 года до 85% в январе). Отношение граждан к работе председателя правительства РФ Дмитрия Медведева за месяц не изменилось и осталось на уровне 53%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Выросло доверие граждан к работе правительства РФ (с 50% до 51%). При этом 48% считают, что правительство работает плохо. 1% респондентов затруднились ответить.

Деятельность Государственной думы РФ не одобряют 54% граждан. 44% думают, что депутаты работают хорошо (данные за месяц не изменились).

В числе политиков, которым жители России доверяют больше всего: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Владимир Жириновский.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.