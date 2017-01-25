Новосибирск, 25 января, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Занимаясь изучением раковых стволовых клеток, которые способны на внезапные рецидивы, казалось бы, излеченной болезни, группа сибирских ученых обнаружила у них уникальное свойство: они оказались способны захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК, пишет издания «Наука в Сибири».

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Используя эту особенность, ученые смогли пометить раковые стволовые клетки. Они ввели специфический флуорохромный краситель в ДНК-зонд, и принявшие его клетки стали светиться красным.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории кандидата биологических наук Института цитологии и генетики СО РАН Евгении Долговой, эта особенность является новым универсальным маркером стволовых раковых клеток, которая позволяет отслеживать эффективность проводимого лечения.

«Иначе говоря, мы получили возможность отследить, все ли такие клетки уничтожены. Если ответ отрицательный, говорить об излечении рано, поскольку сохраняется опасность повторного развития болезни. Но это не все. Вторым важным следствием является возможность, используя это свойство, проводить таргетное (нацеленное) воздействие именно на стволовые клетки как причину возникновения заболевания. И нами была разработана стратегия такого лечения», — рассказала Евгения Долгова.

Ученые установили, что фрагменты ДНК, попавшие в стволовую раковую клетку через определенный временной промежуток после воздействия цитостатиками (применяются при химиотерапии), не дают клетке завершить процесс восстановления и она погибает. На этом взаимодействии и была построена стратегия лечения лабораторных мышей от асцитной опухоли Кребс-2. Обычно это заболевание ведет к неизбежной гибели животных в течении двух недель. Но ученым удалось полностью вылечить 50% мышей, а некоторые после даже дали здоровое потомство.

Положительные результаты дали также эксперименты с колониями человеческих клеток, пораженными глиобластомой (именно эта разновидность рака стала причиной смерти Жанны Фриске). Новая стратегия лечения основана на обнаруженном природном механизме поглощения клетками фрагментов ДНК и может быть применима к большинству разновидностей раковых опухолей. Но в каждом случае необходимо разрабатывать свой регламент лечения — в одних случаях для групп пациентов, в других — индивидуальный.

Однако, как уверяют исследователи, полученные результаты уже позволяют говорить о том, что в терапии онкологических заболеваний появились новые горизонты.