Новосибирск, 25 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате в Новосибирской области на 1 января 2017 года составила 96,2 млн рублей. Такие данные привели ИА REGNUM в Новосибирскстате. В ведомстве подчеркивают, что показатель сформирован по данным организаций, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате. Стоит отметить, что за декабрь минувшего года общая сумма задолженности в регионе увеличилась на 9,6%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Своевременно не получили заработную плату 3 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 32,4 тыс. рублей невыплаченной заработной платы. Значительная часть всей суммы задолженности (38,6 млн рублей) — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2015 году и ранее.

По состоянию на 1 января текущего года наибольший объем задолженности зафиксирован в таких организациях как «Завод ПСК», «ЛДСК» («Обрабатывающие производства»), «МСУ-78», «Сибтрубопроводстрой» («Строительство»). На долю этих предприятий приходится 87% общей суммы задолженности.

Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

Отметим, что в понедельник, 23 января, забастовку из-за невыплаты заработной платы объявили сотрудники ООО «Техсталь». По данному факту прокуратура назначила проверку. В ходе проверки уже вскрыта задолженность по заработной плате перед 78 работниками за декабрь 2016 года на общую сумму 473 тыс. рублей. По сведениям руководителя предприятия, причиной образования задолженности стало отсутствие заказов на производимую продукцию. Руководство предприятия уже подписало приказ о сокращении численности работников с 27 апреля 2017 года