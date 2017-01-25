Москва, 25 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой иметь собственные интернет-порталы по госзакупкам, не связанные с Единой информационной системой закупок (ЕИС) городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо мэра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В письме от 9 января городской глава говорит о регулярных технических сбоях в работе ЕИС, которые мешают публиковать сведения о государственных контрактах и срывает закупки. Интеграцию ЕИС с работающей в Москве Единой автоматизированной информационной системой торгов не решили в Федеральном казначействе, куда обращались власти города.

В общем объеме госзакупок доля Москвы составляет 10%, отмечает Собянин. Он также предложил ввести независимые от ЕИС региональные системы регионам с объемом закупок свыше 100 млрд рублей.

Предложение мэра Москвы проработают по поручению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова в Минэкономики, Минфине и Федеральном казначействе.

Ранее сообщалось о многочисленных жалобах на работу ЕИС, в том числе на работу техподдержки. С начала января 2017 года на «Форуме контрактных отношений» (fko.msk.ru) появилось больше 500 жалоб заказчиков.