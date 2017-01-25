Москва, 25 января, 2017, 12:06 — ИА Регнум.



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Федеральная антимонопольная служба обратилась к фармкомпаниям, осуществляющим производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с просьбой обновить реестра цен на эти лекарства, сообщали в ФАС.

Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП — это информационная база данных, которая используется для расчетов цен при их государственной регистрации, для расчетов оптовых и розничных цен, при закупках лекарственных препаратов. Реестр цен содержит 29 тысяч реестровых записей по ценам на ЖНВЛП без указания информации о действующих ценах и наличия в обращении тех или иных лекарственных препаратов.

В настоящее время в реестре цен содержится огромное количество неактуальных реестровых записей с ценами, которые уже давно были изменены или с данными по препаратам, которые фактически не обращаются на территории Российской Федерации.

Устаревшие данные в реестре цен вводят в заблуждение относительно наличия лекарств в обращении и ценам на них всех пользователей реестра цен: регуляторов, контролирующих органов, оптовых и розничных продавцов, государственных и муниципальных заказчиков и население.

В связи с этим ФАС просит держателей или владельцев регистрационных удостоверений лекарственных препаратов направить в Минздрав России заявление об исключении из реестра цен неактуальных реестровых записей.