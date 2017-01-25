Москва, 25 января, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В 2016 году от действий угонщиков чаще всего страдали и владельцы недорогих иномарок, кроссоверов и седанов бизнес-класса. Больше всего угонов приходится на модель Toyota Camry, сообщает Life, опираясь на данные ГИБДД и страховой компании «Согласие».

Hdimagelib.com Угон автомобиля

Отмечается, что бизнес-седан Camry также является и лидером продаж. Модель хорошо перепродается, популярностью пользуются и запчасти к ней. В тройке самых угоняемых моделей — Hyundai Solaris и Kia Rio. Зачастую «корейцев» угоняют с целью работы в такси.

В лидерах рейтинга угонов — отечественный «ВАЗ-2106» и старые модели Ford Focus, Mazda3 и Toyota Corolla, отмечают в ГИБДД. Среди новых моделей часто угоняют Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault Sandero.

Как отмечают эксперты, угнанный автомобиль, как правило, сразу разбирают на части, а не перепродают. При этом большинство запчастей попадает в автопарки таксомоторных компаний.

«Если введут поправки в закон об ОСАГО и отменят денежные выплаты на ремонт после ДТП, то количество угонов автомобилей (особенно бюджетных) только увеличится», — так считает автомобильный юрист Сергей Радько.