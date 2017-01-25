Москва, 25 января, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил студентов с Татьяниным днем и призвал сделать университет самым чистым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Что я пожелаю студентам? Чтобы студенты МГУ — никто не курил, никто не употреблял алкоголь и никакой эротики», — заявил Жириновский.

«Сделаем самый чистый университет в мире», — призвал он. «Как в ЛДПР. Никто не курит, никто не пьет алкоголь, никакой эротики. Освободиться от этих трёх пороков, и намного жизнь станет лучше, — отметил он.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.