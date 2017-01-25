Тайбэй, 25 января, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному Государственным статистическим агентством Тайваня, по итогам 2016 г. экономика острова продемонстрировала рост в размере 1,4%. ВВП Тайваня составил 15,86 тлн новых тайваньских долларов (около $506 млрд).

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Ранее экс-президент Тайваня Ма Инцзю, выступая на экономическом форуме в Тайбээ, заявил, что материковый Китай играет ключевую роль в экспортно-ориентированной экономике Тайваня. За последние 8 лет среднегодовой профицит тайваньской экономики составлял $70 млрд. В случае отказа от торговли с материковым Китаем Тайвань неизбежно столкнется с дефицитом торгового баланса, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последние годы на Тайване наблюдается устойчивое снижение уровня безработицы. Одновременно со снижением уровня безработных наблюдается постепенный рост уровня заработных плат. В 2016 г. средняя зарплата составила 48,5 тыс. тайваньских долларов ($1,4 тыс).