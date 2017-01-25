Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Петербургский парламент отказался просить губернатора Георгия Полтавченко рассекретить соглашение с компанией «Магистраль Северной столицы» (МСС), инвестором Западного скоростного диаметра. Соответствующий запрос был отклонен, его поддержали лишь 11 депутатов Заксобрания из 50-ти, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Документ подготовил «яблочник» Борис Вишневский, который хотел при помощи коллег поинтересоваться деталями соглашения с компанией, которой в 2017 году планируется перечислить 4,2 млрд рублей из городского бюджета.

«Каждый раз, когда мы спрашивали, почему мы обязаны столько платить, чиновники делали загадочные лица, указывали куда-то вверх и говорили, что так написано в соглашении. Может быть там так написано, но соглашение никто не видел. Я проштудировал закон о государственно-частном партнерстве, и там ни слова нет, мешающего депутату Заксобрания увидеть соглашение», — сказал Вишневский.

Ранее «яблочник» уже писал вице-губернатору Игорю Албину, но счел ответ неудовлетворительным, так как Албин договор не показал, поскольку это якобы невозможно сделать «без согласия всех сторон соглашения о ГЧП и кредиторов». Между тем, напомнил Вишневский, в соглашении содержатся расчеты, согласно которым город должен компенсировать затраты концессионеров, обеспечивать им «расчётную прибыль» и индексировать эти платежи.

Напомним, комитет финансов Санкт-Петербурга также не раз упоминал, что в случае расторжения соглашения с «МСС», Петербург будет вынужден выплатить 70 млрд рублей компенсации.

Тем не менее, большинство депутатов Законодательного собрания решили, что им этот документ не интересен.

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Напомним, Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина 2 декабря 2016 года, полностью для движения трасса открылась в ночь с 3 на 4 декабря.

Концессионер строительства ЗСД рассчитывает на рост потока после ввода всей трассы на 70−100%, что, с учетом доплаты из городского бюджета, позволит окупить вложенные в строительство инвестиции до 2020 года и за свой счет построить три новых съезда с ЗСД.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.