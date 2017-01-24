Вашингтон, 25 января, 2017, 02:18 — ИА Регнум. В Конгресс США внесён на рассмотрение проект закона, запрещающего президенту наносить первый ядерный удар по другой стране без объявления войны, одобренного конгрессменами, передаёт Foreign Policy.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Непреднамеренная ядерная экскалация

Сообщается, что авторами документа выступили представители Демократической партии — сенатор от штата Массачусетс Эдвард Марки и член палаты представителей от штата Калифорния Тед Лью.

В своём совместном заявлении законодатели указывают, что такая мера приобрела особую актуальность после того, как кресло главы Белого дома занял Дональд Трамп.

«К настоящему моменту президент Трамп уже допустил возможность нанесения ядерного удара по террористам», — заявил сенатор Марки, отметив, что в случае возникновения кризиса с какой-либо из стран, обладающих ядерным потенциалом, «такая политика существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации».

Издание напоминает, что вопрос о введении подобного запрета поднимался и при бывшем президенте США Бараке Обаме, но ни к каким результатам эти обсуждения не привели.

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