Рим, 25 января, 2017, 00:45 — ИА Регнум. 24 января на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч ¼ финала Кубка Италии между командами «Фиорентина» и «Наполи». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Sscnapoli.it Игроки «Наполи»

«Фиалки» в последних 7-ми матчах одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и 2 раза проиграли. Ключевым игроком является форвард сборной Хорватии Никола Калинич, забивший в этом сезоне Серии А 9 голов за 19 матчей. «Партенопейцы» за 7 последних матчей победили 6 раз и лишь 1 раз сыграли вничью с «Фиорентиной» 3:3. Ключевой фигурой является вингер сборной Бельгии Дрис Мертенс. На его счету 12 голов в 19-ти матчей.

На 71-й минуте матча словакский полузащитник Марек Гамшик навесил в штрафную площадь, где Хосе Кальехон открыл счет в матче ударом головы — 1:0.

Поздравляем неаполитанцев с выходом в полуфинал Кубка Италии!

Составы на матч:

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Максимович, Альбиль, Стринич, Зелиньски, Диавара, Гамшик, Кальехон, Паволетти, Инсьнье.

«Фиорентина»: Татарушану, Карлос, Томомвич, Астори, Кьеза, Бадель, Вечино, Оливера, Кристофоро, Рог, Марко.

Голы: Кальехон 71 — 1:0.