Кишинёв, 25 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Решать приднестровский вопрос надо путем всенародного референдума, заявил журналистам президент Молдавии Игорь Додон на пресс-конференции.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

По словам Игоря Додона, «по вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства». Президент Молдавии подчеркнул, что решение должно быть общим, принятым большинством населения через референдум.

Напомним, населенное на 60% русскими и украинцами Приднестровье в 1992 году вооруженным путем добилось фактического выхода из состава Молдавии, не приняв национализма, господствовавшего тогда в Молдавии, и не соглашаясь с планами Кишинева присоединиться к Румынии.