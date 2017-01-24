Каракас, 25 января, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Правозащитники из Чехии подготовили и представили на рассмотрение Международного уголовного суда доклад о новых случаях применения пыток в Венесуэле.

Венесуэла

В июле прошлого года венесуэльский диссидент, получивший политическое убежище в Праге с ноября 2014 года, представил в Гааге первый отчет о случаях применения пыток в Венесуэле в период с 2002—2016 гг. В этом документе описаны 55 случаев жестокого обращения, сообщает Infobae.

Среди персоналий, которых авторы нового доклада считают виновными в применении насилия к политическим заключенным, названы бывший министр обороны Кармен Мелендес, действующий вице-президент Тарека Эль Айссами, министр внутренних дел Нестора Револя и ряд других должностных лиц из силовых структур Венесуэлы.

Как новый инструмент «преследования и запугивания» авторы доклада обозначили спецподразделение «Антишок». Напомним, что в начале января с.г. Николас Мадуро заявил о создании Специальной команды «Антишок», которой будет «делегирована борьба против государственного переворота». Новое спецподразделение будет обеспечивать защиту мира и конституционного порядка в стране, сообщает La Radio del Sur.