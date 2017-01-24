Хельсинки, 24 января, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко прибыл с официальным визитом в Хельсинки, где его принял президент Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщает финское издание YLE, Ниинистё подчеркнул, что Порошенко является первым государственным главой, посетившим Финляндию в юбилейный год независимости страны.

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Порошенко, в свою очередь, заявил, что в Финляндии хорошо понимают Украину. «Финляндия понимает Украину, против которой Россия ведет гибридную войну, — заявил Порошенко во время пресс-конференции в Президентском дворце. По словам Порошенко, на Украине любят и чтут маршала Маннергейма. «Вы не представляете, насколько личность Маннергейма популярна на Украине и является примером служения родине», — отметил он.

Порошенко подчеркнул, что он был бы рад, если бы можно было отказаться от антироссийских санкций. Однако для этого необходимо соблюдение Минского договора. «В этом вопросе все зависит от России», — сказал Порошенко.

Президент Ниинистё, в свою очередь, отметил, что не верит в ослабление антироссийских санкций со стороны Америки. В любом случае, заявил Ниинистё, США были введены свои санкции, а Евросоюзом — свои. «Как страна Евросоюза, мы чтим решения ЕС, в принятии которых мы сами участвовали», — заявил Ниинистё.

Напомним, что маршал Карл Густав Маннергейм был союзником Гитлера во Второй мировой войне. Финские войска под его командованием, участвовали в блокаде Ленинграда, оккупировали часть Карелии и участвовали в геноциде против мирных жителей.