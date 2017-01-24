София, 24 января, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске 43-го Народного собрания 27 января и проведении 26 марта внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Другим своим указом Румен Радев назначил премьер-министром в служебном правительстве Огняна Герджикова.

70-летний Огнян Герждиков — юрист и политик, дважды избирался в парламент по спискам партии «Национальное движение «Симеон Второй» (позднее — «Национальное движение за стабильность и подъём»), в 2001—2005 годах занимал пост председателя 39-го Народного собрания, но был досрочно отстранён от должности. Возглавлял парламентский комитет по правам человека и вероисповеданию.

Как сообщало ИА REGNUM, после победы на президентских выборах в Болгарии в ноябре минувшего года кандидата от оппозиции Румена Радева премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов объявил об отставке правительства.

Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев трижды вручал парламентариям мандат на формирование нового правительства, однако политическим силам не удалось достичь консенсуса по составу нового кабинета. Румен Радев официально вступил в должность президента 22 января.