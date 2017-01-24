Тромсё, Норвегия, 24 января, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Европейский союз заинтересован в обеспечении устойчивого развития Арктики и намерен и дальше «рационально» инвестировать средства в перспективные проекты. Европейский фонд регионального развития в период с 2014 по 2020 год в общей сложности потратит на арктические проекты 1.5 млрд евро. Такие данные озвучил еврокомиссар по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла, выступая на конференции «Арктические рубежи», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Европейской комиссии.

М. Гаврило Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

Еврокомиссар назвал примеры проектов, на которые пойдут средства. Один из них — Visit Arctic Europe, в рамках которого будет поощряться налаживание сотрудничества между малым бизнесом финской и шведской частей Лапландии, северной Норвегии и территории традиционного проживания саамов. Результатом проекта, по планам европейских чиновников, станет развитие туризма в европейской Арктике.

Другой проект — Circular Ocean — направлен на поощрение инновационных способов сбора и переработки пластикового морского мусора. Европейский фонд также проспонсирует создание онлайн-приложения для повышения грамотности северян в вопросах здравоохранения.

Еврокомиссар подчеркнул, что возможности инвестировать средства в Арктику у ЕС есть, но их надо использовать грамотно. Кармену Велла призвал добиваться «синергии проектов»: они не должны дублировать друг друга, инвестиционные программы, касающиеся Арктики, также должны согласовываться между собой. «Говоря короче: мы должны быть уверены, что каждый потраченный евро учтен», — подытожил он.

Кармену Велла пояснил участникам форума: инициатива должна исходить снизу. Он призвал жителей Арктики принять участие в планировании следующего арктического бюджета ЕС — на период после 2020 года. Кроме того, он напомнил, что ЕС проводит регулярный Арктический форум заинтересованных сторон (Arctic stakeholder forum), в ходе которого и проходит согласование заявленных проектов.