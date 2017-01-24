Ростов-на-Дону, 24 января, 2017, 17:53 — ИА Регнум.

В Ростовской области возобновлено погашение долгов перед шахтёрами обанкротившейся компании «Кингкоул». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 24 января, за день горнякам перечислено 3,2 млн рублей.

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В частности, зарплату за июль и август 2015 года получили работники ЗАО «Ростовгормаш» и «УК «Алмазная».

Напомним, до конца января 2017 года шахтёрам обещают выплатить 50 млн рублей. Эти деньги ОАО «Региональная корпорация развития» будет брать в кредит. В 2016 году компания уже перечислила угледобытчикам более 70 млн рублей.

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Также выплачивать долги планируется за счет реализации имущества предприятий «Кингкоула». Уже проходят торги по продаже административных зданий ОАО «УК «Алмазная» и права аренды земельного участка в Гуково. Завершается оценка имущества ОАО «Замчаловский антрацит». Торги по реализации имущества ЗАО «Ростовгормаш» назначены на 13 февраля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ считают, что Минфин России должен предложить механизм, позволяющий погасить задолженность по заработной плате донским шахтерам. Парламентарии повторно адресуют этот вопрос главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Шахтёрский вопрос на Дону был поднят в феврале 2016 года, когда прошли первые митинги. В августе прошлого года горняки объявили массовую голодовку, но вскоре прекратили акцию протеста из-за состояния здоровья. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек. За 1,5 года собственник угледобывающей компании задолжал им около 320 млн рублей.

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