Тель-Авив, Израиль, 24 января, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Израиля объявило о планах по строительству 100 жилых домов на Западном берегу реки Иордан, сообщает 24 января Reuters.

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План по строительству 100 новых домов на 2 тыс. 500 квартир утвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман. Строительство вызвано растущим спросом на новое жилье, согласно заявлению Министерства обороны Израиля.

Строительство предусмотрено в израильском поселении Бейт-Эль, расположенном на Западном берегу Иордана.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая предписывает Израилю прекратить «поселенческую активность» на «оккупированной территории» Палестины — в Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Несмотря на отчаянные просьбы израильской стороны ветировать документ, США воздержались, что было равноценно голосованию «за».

15 января во Франции началась международная конференция по палестино-израильскому урегулированию. В переговорах участвуют представители 70 стран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и палестинский лидер Махмуд Аббас отказались от участия в конференции. Нетаньяху назвал конференцию «уловкой Палестины под прикрытием Франции».