Порошенко: нельзя снимать санкции с России
Хельсинки, 24 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антироссийские санкции ни в коем случае нельзя отменять. Об этом он заявил сегодня, 24 января, в ходе встречи с президентом Финляндии.
Порошенко заявил, что Украина очень благодарна Соединенным Штатам Америки за санкции против Российской Федерации. «И мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли», — подчеркнул президент Украины.
Он в очередной раз назвал Россию «страной-агрессором», которая якобы «аннексировала» Крым и «дестабилизировала» ситуацию в Донбассе.
«Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции. Но для этого должно быть выполнение минских соглашений, которого пока нет», — пояснил Порошенко.
Напомним, лидеры стран Запада ввели санкции против России после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие санкций с России с выполнением этих соглашений.
Москва не раз указывала на абсурдность этой политики, так как Киев не собирается выполнять Минские соглашения.