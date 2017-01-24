Хельсинки, 24 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антироссийские санкции ни в коем случае нельзя отменять. Об этом он заявил сегодня, 24 января, в ходе встречи с президентом Финляндии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко заявил, что Украина очень благодарна Соединенным Штатам Америки за санкции против Российской Федерации. «И мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли», — подчеркнул президент Украины.

Он в очередной раз назвал Россию «страной-агрессором», которая якобы «аннексировала» Крым и «дестабилизировала» ситуацию в Донбассе.

«Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции. Но для этого должно быть выполнение минских соглашений, которого пока нет», — пояснил Порошенко.

Напомним, лидеры стран Запада ввели санкции против России после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие санкций с России с выполнением этих соглашений.

Москва не раз указывала на абсурдность этой политики, так как Киев не собирается выполнять Минские соглашения.