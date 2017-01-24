Ростов-на-Дону, 24 января, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Освободился кабинет генерального директора футбольного клуба «Ростов». Пост покинул Владимир Крупин. Об этом 24 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

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Причины ухода Владимира Крупина неизвестны. Также ничего не говорится и о деятельности, которой он теперь займется. Уточняется только, что исполнять обязанности гендиректора команды будет начальник билетного отдела Роман Ткаченко.

Напомним, Крупин сменил на руководящем посту Олега Лопатина в июле 2016 года по решению Совета директоров клуба. До назначения на должность гендиректора «Ростова» Крупин был председателем Совета директоров ОАО «Донэнерго», первым заместитель гендиректора ОАО «Региональная корпорация развития».