Астана, 24 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В Астане сегодня, 24 января, завершился уголовный процесс по делу известного казахстанского журналиста, главного редактора казахстанской газеты Central Asia Monitor и директора информационно-аналитического интернет-портала Radiotochka. kz Бигельды Габдуллина. Напомним, судебный процесс начался 17 января.

diegoattorney За решеткой

Как сообщил после заседания судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Баглан Идирисов, Габдуллин был признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 5 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, руководящие должности, связанные с организационно-распределительными материально-ответственными функциями на государственной службе и в коммерческих организациях сроком до 10 лет.

Напомним, Бигельды Габдуллин был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции 15 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве.

Как пояснили тогда в пресс-службе ведомства, следствием было установлено, что «Габдуллин, используя подконтрольные СМИ Central Asia Monitor и Radiotochka. kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию».

«В дальнейшем Габдуллин за прекращение критики вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиа ресурсов. Они в свою очередь лоббировали компании Габдулина и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках. Только после этого, в СМИ публиковались исключительно положительные материалы об их деятельности. К примеру, у акимата (администрации — ИА REGNUM ) Джамбульской области Габдуллин вымогал бюджетные средства на сумму 10 млн тенге (2 млн руб)», — говорилось в распространенном сообщении.

В нем также отмечалось, что по аналогичной схеме государственный заказ Габдуллину предоставили 7 государственных органов.

16 ноября 2016 года с санкции районного суда № 2 Алматинского района города Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест». В тот же день в офисах редакций Central Asia Monitor и Radiotochka. kz был проведен обыск. По словам адвоката СМИ, обыск был проведен с нарушениями. Главный редактор портала Radiotochka. kz Бекжан Идрисов в интервью ИА REGNUM предположил, что задержание Бигельды Габдуллина, возможно, имеет политическую окраску.

25 ноября Бигельды Габдуллин написал открытое письмо на имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в котором попросил «вызволить его из СИЗО». В письме журналист назвал себя одним из верных сторонников курса президента и заявил, что не понимает причин его задержания.

«Если следовать логике обвинителей, то любое издание и любой журналист, которые позволяют себе критику чиновников высокого ранга, уже виноваты, ибо «занимаются вымогательством», — написал Габдуллин.

Между тем, 26 декабря главный редактор Radiotochka. kz Бекжан Идрисов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что тайно покинул Казахстан, опасаясь преследования по политическим мотивам в связи с делом Бигельды Габдуллина.

«Следствие поставило передо мной выбор: либо я сажусь рядом с Габдуллиным, либо даю показания против него… Следователи сначала предложили мне перестать публично высказываться по делу Габдуллина. Я это проглотил, прекрасно понимая, что высказать свое отношение журналист может и обязан другими способами, и Радиоточка давала высказаться о деле Габдуллина другим людям, в том числе юристам. Эти люди сказали как есть — дело высосано из пальца, это политический заказ. И следователям это не понравилось. Мне звонили и угрожали, на что я ответил — вы хотели, чтобы лично я молчал, так я и молчу. После второго допроса в Астане мне уже не просто намекали, что посадят рядом с Габдуллиным, а и придумали повод — за дачу ложных показаний. И взамен уже хотели не моего молчания, а чтобы я дал показания против Габдуллина. Из этого я сделал вывод: у следствия ни черта нет, они построят обвинение не на фактах, а на свидетельских показаниях, в том числе и моих… Поэтому я купил билет и улетел из Казахстана. Как оказалось, вовремя, ибо сейчас прокуратура выставила на меня красные флажки — розыск и задержание. Знаете, я не пойду в тюрьму только потому, что так хочется вам или вам приказали», — написал Идрисов.

Однако адвокат Аманжан Мухамедияров, представляющий интересы Бигельды Габдуллина, впоследствии опроверг заявление Идрисова. По словам Мухамедиярова, на его подзащитного не оказывалось никакого давления.

«Мы все тоже не поняли его позицию, почему он (Идрисов — ИА REGNUM ) сбежал. В принципе, он подозреваемым по делу не проходил и не проходит. Он был допрошен и все. Процессуальной ценности для органов следствия он не представлял. Поэтому его заявление сыграло злую шутку, из-за него и пострадал мой подзащитный. На моего подзащитного давления не оказывалось. Он сам выбрал свою позицию, решил давать показания и признать вину. Он (Идрисов) сам уволился из газеты, об этом было сказано в начале декабря. На тот момент мой подзащитный изменил позицию по делу. Поэтому никакой ценности ни для нас как для защиты, ни для обвинения он не представлял», — отметил Мухамедияров.

Отметим, что Габдуллин действительно признал себя виновным и раскаялся в совершенных им преступлениях. Более того, он полностью компенсировал причиненный ущерб потерпевшим лицам в размере 20,6 миллиона тенге (4,12 млн руб.). Он также пояснил, что все деньги, полученные от госорганов, он направлял на развитие своих СМИ.

«Всё, что сказал прокурор, верно, я признаю свою ошибку. Приходилось изыскивать средства, чтобы работники вовремя получали зарплату. Мне приходилось встречаться с акимами (главами администраций) областей и министрами. Встречаться и решать вопросы в частном порядке. Я не осознавал, что преступил закон. Я звонил, требовал. Иногда мои звонки принимались за вымогательство», — заявил на суде Габдуллин.

В связи с этим адвокат Мухамедияров ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного.

«Габдуллин обращался с заявлением об освобождении его от уголовной ответственности в связи с его раскаянием и содействием следствию. Кроме того, в ходе уголовного расследования органами следствия было оформлено заявление Габдуллина о его явке с повинной. Все потерпевшие заявили, что причиненный ущерб полностью возмещен, и не возражают от его освобождения от уголовной ответственности. Габдуллин ранее не судим, на иждивении у него имеются несовершеннолетние дети, семья, состоящая из болеющей временно неработающей супруги и двух малолетних детей 2012 и 2016 года рождения. Кроме того, возраст Габдуллина составляет более 61 года, состояние его здоровья слабое», — пояснил тогда адвокат.

Однако суд ходатайство адвоката отклонил. На одном из следующих заседаний прокуратура попросила признать Габдуллина виновным.

Отметим, что Бигельды Габудуллин — личность в Казахстане известная. Помимо руководства двумя СМИ, Габдуллин возглавляет еще казахский «Пен-клуб». Он был избран на этот пост в декабре 2013 года. «Пен-клуб» — это международная неправительственная организация, основанная в 1921 году в Лондоне английскими писателями Джоном Голсуорси и Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Организация объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. В состав организации входит порядка 100 национальных Пен-клубов.

Однако известен журналист не только этим. Свою карьеру Габдуллин начинал в 1980-е годы. Работал в нескольких казахстанских газетах и даже занимал должность заместителя директора бюро пропаганды Союза писателей Казахстана. В 1997 году Бигельды Габдуллин стал главным редактором оппозиционной газеты «XXI век». В 1999 баллотировался в депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента от Республиканской народной партии Казахстана, лидером которой был экс-премьер республики Акежан Кажегельдин (сегодня находится в политической эмиграции в Лондоне и является оппозиционером — ИА REGNUM ).

Работа в оппозиционном издании и членство в оппозиционной партии привели Габдуллина в эмиграцию. Несколько лет он прожил в США. В 2004 году Габдуллин попросил прощения у президента Нурсултана Назарбаева и, вернувшись на родину, возглавил газету Central Asia Monitor.